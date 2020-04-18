Гендиректор «Зенита»: «Каждый матч без зрителей – это минус 80 млн рублей»

Генеральный директор в документальном фильме Sports.ru об экономическом кризисе в футболе высказался о финансовой важности дней матчей.

«Я могу назвать одну цифру: если мы доиграем, дай бог, весь сезон (интервью записано в первой половине апреля – прим.), у нас выручка с учетом европейских игр должна достичь одного миллиарда двухсот миллионов рублей. Это очень существенная цифра.

Каждый матч без зрителей – это минус 80 миллионов рублей. Вот такие риски. Это существенная сумма, даже по новому курсу это почти миллион евро», – рассказал Медведев.