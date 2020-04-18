Помощник Путина Орешкин стал председателем совета директоров ЦСКА. Гинер – его заместитель

Теги ЦСКА Евгений Гинер премьер-лига Россия бизнес Владимир Путин Политика ВЭБ Максим Орешкин Футбол

На сегодняшнем совете директоров ЦСКА был избран председатель.

Им стал помощник президента РФ Владимира Путина и член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин

Заместителем председателя стал президент клуба Евгений Гинер.

Орешкин занимал должность министра экономического развития России с 2016 по 2020 год.

В январе он стал помощником Путина по экономике вместо Андрея Белоусова, ставшего первым вице-премьером.

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