На сегодняшнем совете директоров ЦСКА был избран председатель.
Им стал помощник президента РФ Владимира Путина и член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин.
Заместителем председателя стал президент клуба Евгений Гинер.
Орешкин занимал должность министра экономического развития России с 2016 по 2020 год.
В январе он стал помощником Путина по экономике вместо Андрея Белоусова, ставшего первым вице-премьером.
Госкорпорация ВЭБ.РФ приобрела 77,63% акций ЦСКА
ВЭБ о ЦСКА: «Гинер сохраняет за собой управление клубом. Смены курса не будет»
ЦСКА стал государственным клубом из-за кредита по стадиону. Объясняем эту грустную историю