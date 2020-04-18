На сегодняшнем совете директоров ЦСКА был избран председатель.

Им стал помощник президента РФ Владимира Путина и член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин.

Заместителем председателя стал президент клуба .

Орешкин занимал должность министра экономического развития России с 2016 по 2020 год.

В январе он стал помощником Путина по экономике вместо Андрея Белоусова, ставшего первым вице-премьером.

Госкорпорация ВЭБ.РФ приобрела 77,63% акций ЦСКА

ВЭБ о ЦСКА: «Гинер сохраняет за собой управление клубом. Смены курса не будет»

ЦСКА стал государственным клубом из-за кредита по стадиону. Объясняем эту грустную историю