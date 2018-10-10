UFC 249: Фергюсон и Гэтжи провели дуэль взглядов, пожав руки без перчаток

Теги UFC MMA Генри Сехудо легкий вес (MMA) Доминик Круз Тони Фергюсон Джастин Гэтжи UFC 249 Бокс/MMA/UFC

Во Флориде состоялась официальная церемония взвешивания бойцов UFC 249.

Главным событием ивента станет бой за временный титул в легком весе между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.

 
 
 
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Публикация от Dana White (@danawhite)

Американцы провели дуэль взглядов и пожали руки. Ранее организаторы UFC заявляли, что из-за пандемии коронавируса будет проведена работа по безопасности на турнире.

Дуэль взглядов Генри Сехудо и Доминика Круза:

 
 
 
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Публикация от Dana White (@danawhite)

UFC 249: Фергюсон и Гэтжи показали одинаковый вес на церемонии взвешивания

UFC 249: У Сехудо и Круза одинаковый вес, Олейник легче Вердума на 7 кг

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