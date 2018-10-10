UFC 249: Фергюсон и Гэтжи провели дуэль взглядов, пожав руки без перчаток

Во Флориде состоялась официальная церемония взвешивания бойцов UFC 249.

Главным событием ивента станет бой за временный титул в легком весе между и .

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dana White (@danawhite) 8 Май 2020 в 9:31 PDT

Американцы провели дуэль взглядов и пожали руки. Ранее организаторы UFC заявляли, что из-за пандемии коронавируса будет проведена работа по безопасности на турнире.

Дуэль взглядов и :

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dana White (@danawhite) 8 Май 2020 в 9:27 PDT

UFC 249: Фергюсон и Гэтжи показали одинаковый вес на церемонии взвешивания

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