UFC 249: Фергюсон и Гэтжи провели дуэль взглядов, пожав руки без перчаток

Во Флориде состоялась официальная церемония взвешивания бойцов UFC 249.
Главным событием ивента станет бой за временный титул в легком весе между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.
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Американцы провели дуэль взглядов и пожали руки. Ранее организаторы UFC заявляли, что из-за пандемии коронавируса будет проведена работа по безопасности на турнире.
Дуэль взглядов Генри Сехудо и Доминика Круза:
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UFC 249: Фергюсон и Гэтжи показали одинаковый вес на церемонии взвешивания
UFC 249: У Сехудо и Круза одинаковый вес, Олейник легче Вердума на 7 кг