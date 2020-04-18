«Барселона» планирует на 230 млн евро сократить зарплатную ведомость

Стало известно, насколько сильно кризис из-за коронавируса повлияет на «Барселону».

Как сообщает As, «Барселона» готовит бюджет на следующий год, и он будет на 250 млн евро меньше, чем в предыдущем. Прошлогодний бюджет «Барсы» составлял 1 миллиард 47 млн евро, и 65% (680 млн евро) из него уходило на зарплаты. В следующем году бюджет составит 750 млн евро.

«Барселона» планирует резко сократить зарплатную ведомость. В следующем сезоне клуб хочет потратить на зарплаты 450 млн евро – это на 230 млн евро меньше, чем в этом сезоне.

Однако еще неизвестно, каким образом «Барселона» планирует сократить зарплаты. Самый легкий вариант – договориться о снижении с игроками, но как это сделать – пока непонятно, поскольку у футболистов есть действующие контракты с прописанными выплатами.

Скорее всего, каталонцы попробуют договориться с игроками, которые получают наибольшие зарплаты, что также будет нелегко.

Кроме того, планирует сократить расходы на всех уровнях. В частности, это коснется расходов на переезды.

Ранее сообщалось, что «Барса» потеряет 120-140 млн евро из-за приостановки сезона.