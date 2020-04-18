Каррагер про «МЮ»: «Как объяснить падение с 1-го на 7-8-е место, когда больше нет Фергюсона, запугивающего судей?»

Экс-защитник связал успехи с давлением на судей, которое оказывал бывший главный тренер команды .

Каррагер вел Sky Sports’ The Football Show вместе с бывшим капитаном «Манчестер Юнайтед» .

Каррагер: «Как ты думаешь, Гари, причина, по которой «Манчестер Юнайтед» сдал, заключается в том, что Фергюсон больше не давит на судей? Я сейчас абсолютно серьезно».

Невилл: «Я считаю, что твои слова можно назвать клеветой. Ты предполагаешь, что «Манчестер Юнайтед» выигрывал чемпионаты, просто покупая судей».

Каррагер: «Ну а как объяснить падение с первого на седьмое или восьмое место, когда у вас больше нет тренера, запугивающего судей?»

Как сообщает Mirror, оба эксперта получили предупреждение от продюсеров телеканала Sky, поскольку подобные реплики могут создать каналу проблемы.

Алекс Фергюсон покинул «Манчестер Юнайтед» в 2013 году. Под его руководством клуб 13 раз выиграл английскую Премьер-лигу и дважды победил в Лиге чемпионов.

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