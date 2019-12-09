«Атлетико» предлагает «Реалу» за Хамеса 25 млн евро (El Universal)

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига возможные трансферы Жорже Мендеш Хамес Родригес деньги Футбол

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес интересен «Атлетико».

По информации колумбийского медиа El Universal, «Атлетико» предлагает за Хамеса через его агента Жорже Мендеша 25 миллионов евро, чтобы игрок перешел уже этим летом. 28-летний колумбиец не против, его привлекает этот вариант.

Существует вероятность, при которой Хамес отработает до истечения срока свой контракт с «Реалом» – до лета 2021 года – и станет свободным агентом.

Ранее сообщалось, что «Реал» рассчитывает на футболиста и может продлить с ним контракт. Статистику Хамеса можно изучить здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья