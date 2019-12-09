«Атлетико» предлагает «Реалу» за Хамеса 25 млн евро (El Universal)

Полузащитник интересен «Атлетико».

По информации колумбийского медиа El Universal, предлагает за Хамеса через его агента Жорже Мендеша 25 миллионов евро, чтобы игрок перешел уже этим летом. 28-летний колумбиец не против, его привлекает этот вариант.

Существует вероятность, при которой Хамес отработает до истечения срока свой контракт с «Реалом» – до лета 2021 года – и станет свободным агентом.

Ранее сообщалось, что «Реал» рассчитывает на футболиста и может продлить с ним контракт. Статистику Хамеса можно изучить здесь.