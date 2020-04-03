«Бавария» согласовала 5-летний контракт с Сане (Sport Bild)

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане может продолжить карьеру в «Баварии».
Как сообщает Get German Football News со ссылкой на завтрашний номер Sport Bild, мюнхенский клуб достиг с игроком договоренности о 5-летнем контракте.
Отмечается, что «Бавария» рассчитывает на то, что Сане этим летом можно будет подписать по сниженной цене.
Сумма, которую минимально готовы заплатить мюнхенцы «Ман Сити», составляет 40 миллионов евро. Но в клубе считают, что вряд ли итоговая стоимость игрока будет ниже 60 миллионов.
Оливер Кан и Хасан Салихамиджич, руководители «Баварии», уже одобрили переговоры.
Главный редактор футбольного отдела Sport Bild Кристиан Фальк подтвердил в твиттере, что «Бавария» начнет переговоры с 40 миллионов евро.
Статистику Сане, который пропустил почти весь сезон из-за травмы крестообразных связок, можно изучить здесь.