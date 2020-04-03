«Бавария» согласовала 5-летний контракт с Сане (Sport Bild)

Полузащитник «Манчестер Сити» может продолжить карьеру в «Баварии».

Как сообщает Get German Football News со ссылкой на завтрашний номер Sport Bild, мюнхенский клуб достиг с игроком договоренности о 5-летнем контракте.

Отмечается, что рассчитывает на то, что Сане этим летом можно будет подписать по сниженной цене.

Сумма, которую минимально готовы заплатить мюнхенцы , составляет 40 миллионов евро. Но в клубе считают, что вряд ли итоговая стоимость игрока будет ниже 60 миллионов.

Оливер Кан и Хасан Салихамиджич, руководители «Баварии», уже одобрили переговоры.

Главный редактор футбольного отдела Sport Bild Кристиан Фальк подтвердил в твиттере, что «Бавария» начнет переговоры с 40 миллионов евро.

Статистику Сане, который пропустил почти весь сезон из-за травмы крестообразных связок, можно изучить здесь.