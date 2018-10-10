Владимир Соловьев провел тренировку по боксу под трек Роя Джонса: «Привет спортивным журналистам»

Телеведущий Владимир Соловьев выложил видео тренировки по боксу, на которой отрабатывает ударную технику и защитные действия.

«Привет спортивным журналистам», – сказал Солововьев.

Соловьев наложил на видео музыкальное сопровождение в виде трека «Can’t be touched». Его исполняет экс-чемпион мира в четырех дивизионах .

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Владимир Соловьев (@vrsoloviev) 4 Май 2020 в 10:44 PDT

Владимир Соловьев о тех, кто писал про него плохо: «Sports.ru и все, кто там торчат. Сборище недобитков»

«Таким ударом он может убить только муху». Разобрали технику Владимира Соловьева, который хвастается черным поясом по каратэ