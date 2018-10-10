Владимир Соловьев провел тренировку по боксу под трек Роя Джонса: «Привет спортивным журналистам»

Теги Рой Джонс-младший бокс Владимир Соловьев Бокс/MMA/UFC

Телеведущий Владимир Соловьев выложил видео тренировки по боксу, на которой отрабатывает ударную технику и защитные действия.

«Привет спортивным журналистам», – сказал Солововьев.

Соловьев наложил на видео музыкальное сопровождение в виде трека «Can’t be touched». Его исполняет экс-чемпион мира в четырех дивизионах Рой Джонс

 
 
 
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Публикация от Владимир Соловьев (@vrsoloviev)

Владимир Соловьев о тех, кто писал про него плохо: «Sports.ru и все, кто там торчат. Сборище недобитков»

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