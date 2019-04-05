Губерниев о финале ОИ-2018 Россия – Германия на «Матч ТВ» 9 мая: «Не ищите политики! Этот победный финал мы смело можем повторить»

Комментатор «Матч ТВ» высказался относительно трансляции повтора финала Олимпиады-2018 между Россией и Германией перед обращением президента РФ Владимира Путина 9 мая.

«Я не очень понимаю движуху вокруг повтора олимпийского финала 2018 Россия – Германия 9 мая на «Матч ТВ»! Прямо перед Путиным!

Эта победа в хоккее единственная за 5 последних лет, причем на всех уровнях! Играли бы победный финал с Канадой, повторили бы победный финал с Канадой!

И вообще, хороший хоккей, драматичный, его стоит пересмотреть! И не ищите здесь политики! Ведь этот победный хоккейный финал мы смело можем повторить! Так победим!» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

«Матч ТВ» утром 9 мая покажет повтор финала ОИ-2018 Россия – Германия перед обращением Путина