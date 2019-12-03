Рапино готова стать вице-президентом США в правительстве Байдена

Футболистка Меган Рапино заявила, что готова стать вице-президентом США, если кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден возглавит страну.

«Не хочу ставить вас в неловкое положение, но я думаю, что могла бы играть в футбол и заниматься этим. Если вам нужен вице-президент, то я просто хочу сказать, что готова к собеседованию.

Мы можем обсудить детали. Внесите это в свой список», – сказала Рапино в совместном прямом эфире с Джо Байденом и его женой в инстаграме.

Ранее Байден поддержал американских футболисток после того, как суд отклонил иск женской сборной США о неравной оплате труда.

«Равная оплата, или можете искать финансирование ЧМ в другом месте, когда я стану президентом». Байден об отклоненном иске женской сборной США