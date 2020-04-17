«Барса» предложила 80 млн евро, Тодибо, Семеду и Фирпо за Лаутаро. Это не устраивает «Интер»

«Барселона» продолжает вести переговоры с «Интером» о трансфере нападающего Лаутаро Мартинеса.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, предложила «Интеру» 80 млн евро, которые хочет выплатить несколькими траншами. Также каталонский клуб готов задействовать в трансфере защитников Хуниора Фирпо, и . По тексту заметки не вполне ясно, планируется ли включить в сделку сразу трех игроков или «Интеру» придется выбрать одного из футболистов.

Судя по всему, это лучшее предложение, которое сейчас способна выдвинуть «Барселона». Однако «Интер» хочет получить от каталонцев 111 млн евро отступных, прописанных в контракте 22-летнего аргентинца. Предложения ниже 90 млн евро итальянский клуб даже не намерен рассматривать.

Все реальнее становится вариант, при котором останется в еще на год. Президент «Интера» Стивен Чжан и его окружение полагают, что во втором сезоне под руководством Антонио Конте аргентинец может проявить себя еще лучше и поднять свою стоимость.

В этом сезоне Лаутаро провел за «Интер» 22 матча в Серии А, забил 11 мячей и отдал 4 голевые передачи. Его полная статистика – здесь.