Владимир Соловьев о тех, кто писал про него плохо: «Sports.ru и все, кто там торчат. Сборище недобитков»

Телеведущий Владимир Соловьев поделился мнением об аудитории и редакции Sports.ru.

«Заметьте, как интересно. Якобы Уткин случайно на меня набрасывается, несет чушь. Его тут же поддерживает Навальный. Они всегда работали в паре, Уткин всегда выполнял указания Навального. Уткин всегда был его тихим, спокойным миньоном.

Всегда работает сетка, тут же подключается. И ты смотришь, кто – псевдолиберальные СМИ пошли. Sports.ru и все те, которые там торчат. Сборище недобитков, притворяющихся спортивными журналистами.

Кто тут же включается еще? Блогеры. Какие блогеры? Те, которые пытались подружиться с властью. Власть их послала на фиг, не дала денег, и дальше они стали кричать, что они есть. От Соболевых до всяких прочих хренов с горы», – сказал Соловьев.

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