Ходорковский о Шалимове: «Получает 40 млн в год из налогов, занимает последнее место и заявляет гражданам, что не получат налоги назад, пока не станут бомжами»

Бывший акционер ЮКОСа и политик Михаил Ходорковский высказался о словах главного тренера .

Тренер ранее заявил: «Все, кто сегодня ноют, живут лучше бомжей. Ради чего вам помогать?»

«В этом высказывании все прекрасно: и сравнение уровня жизни граждан с бомжами, и слова про помощь народу из народных денег как про благодеяние, и предложение «отгрузить» что-нибудь взамен, и собственное место работы чувака, оплачиваемое теми самыми народными деньгами...

Еще о Шалимове: человек получает 40 млн рублей в год из налогов российских граждан, выделяемых как субсидии Чечне, работает настолько плохо, что его клуб занимает последнее место, при этом заявляет тем самым гражданам, что они не получат свои налоги назад, пока не станут бомжами», – написал Ходорковский.

Шалимов вышел в инстаграм и назвал россиян дармоедами. А затем удалил пост и сказал, что пошутил