Кокорин призвал 300 игроков РПЛ помочь девочке с генетическим заболеванием: «Если каждый закинет по 300 тысяч – она будет жить»

Нападающий призвал футболистов помочь девочке из Северной Осетии Арнелле Персаевой, которая нуждается в срочном дорогостоящем лечении из-за спинальной мышечной атрофии.

«Всем привет. Не знаю, что писать под такими постами. Я всегда занимаюсь благотворительностью, но никогда не люблю афишировать это, но... Сейчас не тот случай, ведь на спасение Арнеллы Персаевой осталось всего 3 недели!

Знаю, что сейчас очень сложные времена для всех, но если для нас время на карантине тянется, то для этой девочки оно смертельно летит.

Я вношу свой вклад и кидаю челлендж 300 футболистам РПЛ (основные игроки, без молодняка). Если каждый закинет по 300 тысяч – девочка будет жить.⠀

СМА – один из самых страшных диагнозов, и, возможно, одно из самых дорогих лекарств – 2 125 000 долларов.

163 миллиона нужно, а всем миром собранно уже почти 73 миллиона. Осталось 90 миллионов, у нас 3 недели. СДЕЛАЕМ ЧУДО ВМЕСТЕ. Всех обнял», – написал Кокорин в инстаграме.

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