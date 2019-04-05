«Ротенберг-младший тренируется со сборной России. Вы чего, охерели, братва?» Главред «Новой Газеты» о Ротенбергах

Главный редактор «Новой Газеты» Дмитрий Муратов в интервью Sports.ru высказался о том, почему российские политики интересуются хоккеем.

– Хоккей сейчас главный вид спорта элиты. У вас есть объяснение почему?

– Есть своя версия. В Советском Союзе вся элита, которая между собой решала вопросы – распределяла заказы, пилила бабло, все это проворачивала в банях и на охоте.

Есть знаменитые кадры, как Брежнев от убитого кабана отрезает куски, а рядом их заворачивают. И он лично на кусках пишет – кому какой: это – Суслову, это – Андропову, это – Чебрикову. Баня и охота – чисто мужской клуб, в баню женщин не допускали и на охоту тоже не брали.

Теперь появился президент со спортивным прошлым, выправкой – бухло по баням стало непопулярным. Больше того – животных он любит намного больше, чем людей, это видно и по тигрице, и по стерхам, и по собакам. И как-то хвастаться охотой стало неприлично.

Создали новый мужской клуб – «раздевалка». Не случайно, крупнейшие сделки по приобретению медиаактивов или по вытеснению в тюрьму братьев Магомедовых принимались там.

Конечно, есть те, кто на самом деле играл в хоккей всю жизнь – Мишустин или Кудрин, они увлечены этим по-настоящему. Но многим пришлось научиться, потому что важные люди теперь собираются на хоккее и важные терки там трут. Где-то, конечно, надо тереть. Но плохо, когда для этого начинают залезать в настоящий спорт из своего любительского и когда Набоков уползает восемь раз, чтобы шайба в него не попала.

Все это доходит в своем увлечении до того, что они стали вредить игре. Ротенберг-младший тренируется вместе с национальной командой – вы чего, охерели, братва? Ну вы сравните уровни.

А когда Ротенберг-старший выходит за бронзовыми медалями на московском чемпионате мира вместе с командой – почему? Потому что ты спонсор? А петь в опере не пробовали сами, если следующий президент будет увлекаться оперой?

Василий Сталин, который крутил судьбами людей, собирая себе команду ВВС, – просто ребенок рядом с нынешними решалами из клуба принятия решений.

Я Ротенберга-старшего спросил на какой-то встрече: «Зачем вы с командой на поле вылезли?» – «Это пацаны попросили». Чего? Медаль получить попросили пацаны? Все, у меня больше вопросов не было.

Если у вас есть бабло, если вы короли госзаказов, так помогайте вы этому. Хоккей стал дорогим видом спорта. Вы знаете, сколько стоит амуниция? Возьмем вратаря: блин и ловушка – приблизительно полторы тысячи долларов. Теперь посмотрим, кто может позволить себе современное хоккейное обмундирование из родителей. При средней зарплате по стране 24-32 тысячи рублей каким образом родители могут себе позволить?

А больше в хоккейных школах форму не выдают. Это не хоккейные школы моего детства. Теперь ты должен ее купить. Причем ребенок растет, формы на вырост не бывает, потому что она травмоопасна.

Бюджет на хоккеиста может потянуть только самая верхушка среднего класса и выше – так вложитесь сюда. Почему Овечкин покупает форму пацанве, а вы только за олимпийскими медалями выходите? – заявил Муратов.

Главред «Новой газеты» продал клюшку Харламова, чтобы спасти больного ребенка. После этого миллионы на лечение перевели люди из списка Forbes