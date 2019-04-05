63% игроков НХЛ готовы доиграть часть регулярного чемпионата и Кубок Стэнли, 12% – за отмену сезона

The Athletic провел голосования среди игроков касательно вариантов продолжения сезона, остановленного из-за пандемии .

В опросе учитывается мнение 57 хоккеистов из 22 клубов. 63,2% игроков готовы доиграть часть регулярного чемпионата и Кубок Стэнли.

24,6% выступили за то, чтобы возобновить сезон сразу с матчей плей-офф. 12,3% считают, что сезон нужно завершить досрочно.

Торнтон сбрил бороду, Малкин нырнул, а Панарин тренировался с валиком. Веселый карантин продолжается

Если НХЛ доиграет сезон – это будет не кайф, а обязаловка. Сломают игроков и следующий чемпионат