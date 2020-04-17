ФИФА готова дать согласие на пять замен по ходу матча во время доигровки сезона-2019/20, остановленного из-за пандемии коронавируса.

По информации Marca, соответствующий документ будет опубликован уже на следующей неделе.

Стоит отметить, что исполнение прописанных медицинских указаний по этому документу будет настойчиво рекомендовано, но необязательно.

Как уже сообщалось, командам будут предложены три временных слота для замен по ходу игры, чтобы не создавать ненужных пауз. Замены в перерыве матча также будут разрешены.

Предложение ФИФА должен утвердить Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), занимающийся регулированием правил игры в футбол.