Мбаппе может продлить контракт с «ПСЖ», если в нем пропишут сумму выкупа для перехода в «Реал»

Нападающий Килиан Мбаппе может согласиться продлить контракт с «ПСЖ» лишь при выполнении особого условия.

Как сообщает As, 21-летний француз согласится продлить соглашение, если в нем будет прописана возможность перехода в (или другой топ-клуб) за фиксированную сумму.

Предполагается, что клаусула будет сопоставима по размеру с суммой, после выплаты которой Неймар перешел в из «Барселоны» (222 млн евро).

При этом отмечается, что в последние дни вероятность продления контракта Мбаппе возросла.

Такое развитие событий – проигрышное для «Реала». Мадридский клуб предпочел бы, чтобы Мбаппе отказался продлевать соглашение, и попытался бы подписать его летом 2021-го, когда до истечения срока контракта оставался бы год.

«Реал» использовал подобную стратегию при покупке Эдена Азара у «Челси». Если бы все сложилось так, то трансфер Мбаппе обошелся бы «Реалу» гораздо дешевле.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб хочет купить Килиана Мбаппе у «ПСЖ» и Эрлинга Холанда у «Боруссии» к 2022 году.