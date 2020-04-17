Власти Германии разрешат возобновить Бундеслигу 15 мая (Reuters)

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Власти Германии разрешат возобновить розыгрыш Бундеслиги с 15 мая.

Как сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники, завтра канцлер Германии Ангела Меркель проведет телефонную конференцию с министрами, чтобы согласовать дальнейшие меры по выходу из ограничений по коронавирусу.

Среди прочих вопросов на этом совещании обсудят возобновление футбольного чемпионата. Как сообщают два источника, знакомых с ситуацией, органы власти разрешат проведение матчей с соблюдением строгих мер предосторожности и при пустых трибунах.

Ранее сообщалось, что Бундеслига может возобновиться 9 мая, однако правительство отложило решение.

В Германии выявлено 166 152 случая заражения коронавирусом. Скончались 6 993 человека.

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