Дмитрий Губерниев: «Люблю всех пользователей Sports.ru. Люди замечательные, одухотворенные. И наша любовь взаимна»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывание телеведущего Владимира Соловьева об аудитории и редакции Sports.ru.

Соловьев сказал о тех, кто писал про него плохо: «Sports.ru и все, кто там торчат. Сборище недобитков».

«А я люблю всех пользователей «Спортса» и других прекрасных сайтов! Люди там замечательные, одухотворенные! Пишут интересные, познавательные комментарии! И наша любовь взаимна!

Обнимаю всех вас, дорогие пользователи «Спортса», «Чемпионата», «Р-Спорта», «Спорт-Экспресса» и других отменных сайтов!

Ваши комментарии бесценны! А журналистов сайтов просто люблю и читаю взахлеб!» – написал Губерниев в телеграме.

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