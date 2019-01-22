«Матч ТВ» утром 9 мая покажет повтор финала ОИ-2018 Россия – Германия перед обращением Путина

Телеканал покажет повтор финального матча хоккейного турнира Олимпиады-2018 в Пхенчхане между сборными России (официально на тот момент – сборной олимпийских атлетов из России – прим. Sports.ru) и Германии.

Трансляция запланирована на 06:30 утра по московскому времени, перед обращением президента России Владимира Путина по случаю Дня Победы.

Напомним, что матч закончился победой россиян – 4:3 ОТ. Автором победной шайбы стал Кирилл Капризов.

Игры в Южной Корее стали первыми с 1994 года, проходившими без игроков НХЛ.