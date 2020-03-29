РПЛ хотят возобновить в июне-июле, сезон Ла Лиги не отменят, Дзюбу не ждут в «Тоттенхэме», воспоминания Карреры о «Спартаке» и другие новости утра

1. РПЛ планирует возобновить сезон в период с середины июня по середину июля. Точные сроки будут определены минимум за три недели до старта. Возможно, матчи пройдут без зрителей.

Завершилась весенняя серия игр «Что? Где? Когда?». Букмекерская компания Winline за 5 игр весенней серии разыграла 5 миллионов рублей. В игре Х5 приняли участие более 100 000 человек, а 200 победителей в среднем получили по 25 000 рублей. Не упустите шанс выиграть миллион в игре Х5. Вместе ждем возобновления спортивных событий.

2. В Испании тоже хотят доиграть сезон – договоренность об этом была достигнута на 8-часовой встрече футбольных властей.

Лигу чемпионов планируют возобновить в августе. А президент «Нанта» считает, что играть можно уже сейчас.

3. Массимо Каррера тепло вспоминает о «Спартаке». Итальянец верит в Тедеско, а лучшим матчем считает разгром «Севильи».

4. Андре Шюррле помог Тедеско и легионерам «Спартака» покинуть Россию, прислав в Москву частный самолет.

5. В «Тоттенхэме» дали понять, что не ждут Дзюбу. По мнению Кокорина, Артему это и не нужно. Зато в детском саду форвард сборной России будет нарасхват.

6. А вот Сердар Азмун очень нужен «Наполи» – иранцу приготовили 5-летний контракт. Хавбек «Уфы» Даниил Фомин заинтересовал «Удинезе».

7. «ПСЖ» предложит Неймару новый контракт с зарплатой 38 млн евро в год. «Барса» тоже копит на бразильца, для этого придется продать Коутиньо. Сандро Росель считает, что Ней должен вернуться, ведь рядом с Месси должны быть лучшие.

8. Игроки и тренеры «Ромы» отказались от зарплаты до конца сезона и поддержат работников клуба. Футболисты «Челси» согласились на 10-процентное понижение, а Фрэнк Лэмпард – аж на 25%.

9. «Магнитка» продлила контракт с Вадимом Антипиным и усилит состав Тэйлором Беком. Артем Сергеев уезжает из «Салавата» во «Флориду». С тренером уфимцы определятся до 1 мая.

10. Зидан, Анри, Платини, Бартез, Мбаппе – в символической сборной Франции всех времен по версии читателей L’Equipe.

11. Костя Цзю призвал российских фанатов не хейтить Хабиба Нурмагомедова и осудил критику Николая Валуева со стороны Владимира Познера.

12. Чемпион мира по биатлону Доминик Ландертингер завершил спортивную карьеру.

13. На турнире Карлсена по шахматам Непомнящий проиграл Каруане.

14. «Коронавирус может отсосать, как и карантин». Чемпиону мира по велоспорту Деннису пришлось удалиться из соцсетей после скандального высказывания.

Цитаты дня

«Самые доминирующие 4 года в истории UFC». Хабиб о своем возвращении в 2016-м.

«Я вспылил и хотел потом извиниться, но Семин сказал: «Крыха, ты был прав». Крыховяк об удалении Семина в игре с «Зенитом».

«Месси и Роналду побьют его за 3-4 года, если будут доигрывать тут». Руни о рекорде по голам за «МЮ».

«Я, один хорват, верил в сборную России больше, чем 140 млн россиян». Плетикоса о ЧМ-2018.