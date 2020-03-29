Зидан, Анри, Платини, Бартез, Мбаппе – в символической сборной Франции всех времен по версии читателей L’Equipe

Читатели французского издания L’Equipe выбрали символическую сборную Франции всех времен.

На выбор болельщикам было предложено по 4 игрока на каждую позицию.

В состав команды попали 9 футболистов, представлявших Францию на победных чемпионате мира 1998 года и Евро-2000. Единственным действующим игроком в сборной стал форвард «ПСЖ» .

Состав символической сборной Франции всех времен по версии читателей L’Equipe:

Фабьен Бартез, Биксант Лизаразю, Марсель Десайи, Лоран Блан, Лилиан Тюрам, Патрик Виейра, Дидье Дешам, Мишель Платини, , Тьерри Анри.

Главным тренером команды был выбран Дидье Дешам.

Изображение: L’Equipe

Франция – Португалия на Евро-2000: игру продавали как «Фигу против Зидана», Зизу провел великий матч (возможно, лучший в карьере)