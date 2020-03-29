Зидан, Анри, Платини, Бартез, Мбаппе – в символической сборной Франции всех времен по версии читателей L’Equipe

Читатели французского издания L’Equipe выбрали символическую сборную Франции всех времен.
На выбор болельщикам было предложено по 4 игрока на каждую позицию.
В состав команды попали 9 футболистов, представлявших Францию на победных чемпионате мира 1998 года и Евро-2000. Единственным действующим игроком в сборной стал форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
Состав символической сборной Франции всех времен по версии читателей L’Equipe:
Фабьен Бартез, Биксант Лизаразю, Марсель Десайи, Лоран Блан, Лилиан Тюрам, Патрик Виейра, Дидье Дешам, Мишель Платини, Зинедин Зидан, Тьерри Анри.
Главным тренером команды был выбран Дидье Дешам.
Изображение: L’Equipe
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