Тедеско, Жиго, Крал и Тил улетели в Германию на частном самолете с помощью Шюррле (Bild)

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле помог одноклубникам и тренерам отправиться в Германию в условиях ограничительных мер, принятых в России в связи с пандемией коронавируса.
Как информирует Bild, из-за того, что рейсы, на которых главный тренер Доменико Тедеско и тренер вратарей Макс Урванчки хотели улететь в Германию, были отменены, Шюррле пришлось отправить в Москву частный самолет.
Также на нем в Берлин улетели защитник Самюэль Жиго, хавбеки Алекс Крал и Гус Тил.
«Мы обратились в посольство Германии, но не прошли дальше охранника. Нам дали телефон горячей линии, однако и там нам помочь не смогли», – объяснил Урванчки MDR Sachsen.
«Самолет стоял с включенными двигателями около полутора часов, и нам не давали разрешение на взлет. Незадолго до полуночи разрешение было получено, и мы приземлились в Берлине около двух часов ночи», – описал тренер вратарей процедуру вылета на самолете.