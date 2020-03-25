Крыховяк об удалении Семина в игре с «Зенитом»: «Я вспылил и хотел потом извиниться, но Семин сказал: «Крыха, ты был прав»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал о своей реакции на удаление главного тренера Юрия Семина в матче с «Зенитом» (0:0).

В первом тайме матча Семин получил предупреждение за ругань в адрес судейской бригады во главе с Евгением Турбиным. Тренер продолжил спорить с судьей, и его активно пытался успокоить Крыховяк, однако в итоге Семин все равно получил красную карточку.

«Когда я увидел повтор этого момента, я схватился за голову. На поле ты не чувствуешь, что перебарщиваешь.

На поле ты видишь, что тренер получил желтую карточку и вместо того, чтобы успокоиться, постоянно орет на судью.

Вот почему я вспылил и начал кричать помощнику тренера, чтоб он увел Семина. Могло показаться, что я его толкнул, но это не так.

Как бы там ни было, это не сработало, потому что тренер получил красную карточку.

На следующий день я хотел извиниться перед Семиным, но он сказал: «Знаешь, Крыха, ты был прав», – рассказал Крыховяк.

Семин об удалении в игре с «Зенитом»: «Оскорблений не было. Я показал, что игрок третий раз нарушает»