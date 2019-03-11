Чемпион мира Доминик Ландертингер завершил спортивную карьеру

Австрийский биатлонист Доминик Ландертингер объявил о завершении спортивной карьеры.
32-летний Ландертингер – четырехкратный призер Олимпийских игр, чемпион мира 2009 года в масс-старте и четырехкратный призер чемпионатов мира, обладатель 17 личных подиумов Кубка мира (2-11-5).
В последние годы спортсмен испытывал проблемы со здоровьем, в 2017 году он перенес операцию на межпозвоночном диске.
На чемпионате мира-2020 в Антхольце Ландертингер завоевал бронзовую медаль в индивидуальной гонке.
«Я благодарен за то, что мне удалось достичь всего этого. Перед последним сезоном я думал, что уже ничего не получится.
Моим большим желанием было хорошо завершить карьеру. Благодаря медали в Антхольце я чувствую, что ухожу победителем», – сказал Ландертингер.
Доминик Ландертингер: «Полтора года меня преследовали травмы. Я даже задумывался об окончании карьеры»