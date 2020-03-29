Игроки «Челси» согласились урезать зарплаты на 10%, Лэмпард – на 25%

договорился с игроками о снижении зарплат из-за пандемии коронавируса.

Футболисты будут получать на 10% меньше в течение 4 месяцев, начиная с мая. Капитан «синих» поднял этот вопрос среди одноклубников и получил согласие игроков, сообщают The Sun и Daily Mail.

Также на сокращение зарплаты пошел главный тренер «Челси» , его оклад уменьшится на 25%.

Таким образом, «Челси» станет одним из первых клубов АПЛ, понизившим зарплаты игроков. Ранее сообщалось, что на подобные меры согласились пойти игроки «Арсенала».