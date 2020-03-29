Каррера о возвращении в «Спартак»: «Не знаю. Фанаты «Спартака» всегда будут в моем сердце»

Теги Спартак премьер-лига Россия АЕК высшая лига Греция Олимп Суперкубок России Массимо Каррера Мария Командная Футбол

Главный тренер АЕК Массимо Каррера, ранее возглавлявший «Спартак», рассказал о возможном возвращении в московский клуб.

– Вернетесь ли вы однажды в «Спартак»?

– Я не знаю. Знаете, сейчас неизвестно даже то, что будет завтра.

Но я счастлив, что меня до сих пор помнят и любят в России. Это связано с нашими победами в чемпионате и Суперкубке России.

– Какие вещи запомнились из времени, проведенного в Москве?

– Сам город, команда, фанаты, эмоции, победы.

Фанаты «Спартака» всегда будут в моем сердце, – сказал Каррера Марии Командной в прямом эфире в инстаграме.

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