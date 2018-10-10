Костя Цзю: «Владимир Познер – несведущий в спорте человек»

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю прокомментировал критику телеведущего в адрес экс-чемпиона мира в тяжелом весе, а ныне депутата Госдумы Николая Валуева.

«Быть никаким боксером и Мохаммедом Али – две совершенное разные вещи. Николай не Али, это точно. Но «никакой боксер» совершенное точно не сможет стать чемпионом мира. Пускай на недолгое время и благодаря уникальным физическим данным, но все же.

Рассматриваю эти высказывания Владимира Владимировича с позиции несведущего в спорте человека. Познер — уникальный интеллектуал с точки зрения того, что он делает.

Но его работа не связана с боксом, со спортом, потому ему сложно в плане знаний профессиональных навыков в спорте.

Если бы Валуев считался бесполезным в политике, его бы убрали. Поэтому не могу согласиться с Познером на 100 процентов. Спортсмен спортсмену рознь. Если Николай делает свою работу в Госдуме хорошо, то ради бога. Коля нашел себя, ему нравится то, что он делает, он получает удовольствие от работы. Валуев умеет говорить, он может убедить», – заявил Цзю.

Владимир Познер – о Валуеве в Госдуме: «Меня это не устраивает совершенно. У меня нет ощущения, что он владеет вопросом»

Николай Валуев о Познере: «Сейчас его что-то не слышно. Пускай не будет слышно и дальше»