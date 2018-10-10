Костя Цзю: «Неприятно слышать, что Хабиб – трус. У нас не умеют болеть на 100%»

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю прокомментировал отмену поединка между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурамагомедовым и Тони Фергюсоном из-за пандемии коронавируса.
«Люди обвиняют Хабиба в трусости? Мне было неприятно слышать такие слова от наших болельщиков. У нас не умеют болеть на 100 процентов.
Интересно, что сейчас говорят эти люди, когда обстоятельства изменились и бой отменили. Меня папа научил держать язык за зубами и не болтать лишнего.
Хорошая фраза: «Слово не воробей, вылетит — не поймаешь». Ну вот слово выскочило, а дальше что? И извинения тут не подойдут. Хабиб очень сильный спортсмен, он убрал всю политику в сторону.
Надеюсь, что бой все же пройдет. Но теперь нам надо привыкать жить в новых реалиях, которые изменили нашу жизнь. Теперь многое будет по-другому. Я думаю, в каком-то формате будет меняться и спортивное вещание», – рассказал Цзю.
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