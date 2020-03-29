«ПСЖ» предложит Неймару новый контракт с зарплатой 38 млн евро в год (Николо Скира)

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«ПСЖ» намерен сохранить форварда Неймара, которого пытается вернуть «Барселона».

Спортивный директор парижского клуба Леонардо предложит 28-летнему бразильцу новое соглашение до 2025 года с зарплатой 38 млн евро за сезон, сообщает журналист Николо Скира.

Срок действующего контракта Неймара с «ПСЖ» истекает в июне 2022 года.

В настоящее время нападающий зарабатывает в клубе 31,6 млн евро за сезон. Это третий показатель среди самых высокооплачиваемых игроков в мире после Лионеля Месси («Барселона») и Криштиану Роналду («Ювентус»).

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