Черданцев о Дзюбе: «Кумир миллионов детей. Приведите его в детский сад – все побросают ложки и побегут к нему»

Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу ЧМ-2018 Георгий Черданцев Футбол

Комментатор Георгий Черданцев поделился мнением о форварде «Зенита» и сборной России Артеме Дзюбе.

– После ЧМ в составе сборной многие выделяли Акинфеева и Игнашевича, хотя в равной степени внимания заслуживает и Жирков...

— Просто исторически сложилось так, что людей, которые выходили за рамки своего клуба и становились всенародными любимцами, не так много. Это Тихонов, тот же Акинфеев и Дзюба. Последний — кумир миллионов детей. Приведите его в детский сад — все побросают ложки и побегут к нему. Таких больше нет.

— Станет ли поколение, взращенное на ЧМ-2018, лучше предыдущего?

— Честно говоря, с этой точки зрения я очень разочарован, потому что мы не поймали волну ажиотажа и вовлеченности в футбол. Турнир прошел, и стадионы вновь пустые, повсеместный упадок, хотя по-прежнему все играют в футбол.

В Москве детская команда есть в каждом подъезде, не говоря уже о всяких академиях. Но вот пропасть между любительским спортом и профессиональным по-прежнему велика, – сказал Черданцев.

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