«Наполи» готов предложить Азмуну 5-летний контракт (Николо Скира)

Нападающий Сердар Азмун близок к переходу в «Наполи».

По информации журналиста Николо Скиры, неаполитанцы хотят подписать 25-летнего иранца на замену форварду Аркадиушу Милику, которым интересуется «Ювентус».

«Наполи» готов предложить Азмуну контракт сроком на 5 лет.

Ранее сообщалось, что на форварда претендуют также «Атлетико», «Лестер» и «Вест Хэм». Уточнялось, что «Зенит» хочет получит за игрока 35 млн евро.

В этом сезоне Азмун провел за «Зенит» 21 матч в РПЛ, забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач.