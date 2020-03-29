«Наполи» готов предложить Азмуну 5-летний контракт (Николо Скира)

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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун близок к переходу в «Наполи».

По информации журналиста Николо Скиры, неаполитанцы хотят подписать 25-летнего иранца на замену форварду Аркадиушу Милику, которым интересуется «Ювентус».

«Наполи» готов предложить Азмуну контракт сроком на 5 лет. 

Ранее сообщалось, что на форварда претендуют также «Атлетико», «Лестер» и «Вест Хэм». Уточнялось, что «Зенит» хочет получит за игрока 35 млн евро.

В этом сезоне Азмун провел за «Зенит» 21 матч в РПЛ, забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач.

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