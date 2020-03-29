РПЛ и клубы согласуют дату возобновления сезона за 3 недели до старта

РПЛ не планирует досрочно завершать чемпионат России в связи с пандемией коронавируса.

« дал всем лигам рекомендацию доиграть сезон до конца, чтобы сохранить целостность соревнований и определить чемпиона, участников еврокубков и стыковых матчей, а также команды, которые покинут чемпионат, по спортивному принципу.

РПЛ и клубы договорились определить дату возобновления чемпионата минимум за три недели до старта, чтобы у футболистов было время на подготовку», – сообщается на сайте лиги.

Также РПЛ уточнила, что сезон возобновится, как только органы исполнительной власти снимут ограничения на проведение и организацию массовых мероприятий.

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