Плетикоса о ЧМ-2018: «Я, один хорват, верил в сборную России больше, чем 140 млн россиян»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной Хорватии Стипе Плетикоса поделился мнением о выступлении сборной России на .

– Вы работали как игрок с Черчесовым, потом встретились с ним на чемпионате мира. Вас удивило, как выступила сборная России под его руководством?

– В первую очередь напомню, что именно он привел меня в , когда был спортивным директором. За это я ему очень благодарен до конца своей жизни. Наша дружба сохранилась до сих пор.

Перед чемпионатом мира меня позвали в Нижний Новгород на презентацию вместе с и Александром Мостовым. Я общался с журналистами и сказал им, что Черчесов может добиваться высоких целей. На меня смотрели как на странного человека.

Насколько помню, россияне тогда были настроены пессимистично. Никто не верил, что сборная России сможет что-то сделать. Я, один хорват, верил в команду больше, чем 140 миллионов россиян.

Я верил в Саламовича, потому что знаю, что он умеет принимать правильные решения в тяжелых ситуациях.

Он создал хорошую атмосферу и вывел команду в четвертьфинал, – сказал Плетикоса.

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