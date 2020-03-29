Представитель «Тоттенхэма»: «Дзюба у многих скаутов на карандаше, но, думаю, у нас мы его не увидим»

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Директор по развитию «Тоттенхэма» Роман Дубов оценил возможность трансфера форварда «Зенита» Артема Дзюбы в лондонский клуб.

«Перейдет ли Дзюба в «Тоттенхэм»? Пока еще Харри Кейн не ушел от нас, вопрос с его будущим не определен, конкретного предложения на данный момент нет, говорить о потенциальной замене ему нельзя.

Если честно, Дзюба у многих скаутов на карандаше, но, думаю, что Артема в «Тоттенхэме» мы не увидим. Но время после кризиса даст возможность нам увидеть больше игроков из Восточной Европы в топ-клубах», – рассказал Дубов.

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