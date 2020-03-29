РПЛ планирует возобновить сезон в период с середины июня по середину июля

РПЛ обозначила возможные сроки возобновления чемпионата России в условиях пандемии коронавируса.
«Руководство РПЛ вместе с коллегами из РФС участвует во всех конференц-коллах с ФИФА, УЕФА и другими футбольными организациями, работающими над возобновлением европейских чемпионатов.
На основе постоянно обновляющихся данных мы моделируем различные варианты календарей для текущего и следующего сезонов.
Пока мы планируем возобновление чемпионата в любую из недель с середины июня по середину июля.
Дата старта зависит от распространения коронавируса и указов властей.
Руководство и клубы РПЛ рассматривают различные варианты доигровки сезона, в том числе и без зрителей», – сообщается на сайте РПЛ.
РПЛ и клубы согласуют дату возобновления сезона за 3 недели до старта