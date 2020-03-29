РПЛ планирует возобновить сезон в период с середины июня по середину июля

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Рубин премьер-лига Россия УЕФА ФИФА РФС Организация РПЛ Динамо Москва Ахмат Урал Краснодар Уфа коронавирус Футбол

РПЛ обозначила возможные сроки возобновления чемпионата России в условиях пандемии коронавируса.

«Руководство РПЛ вместе с коллегами из РФС участвует во всех конференц-коллах с ФИФА, УЕФА и другими футбольными организациями, работающими над возобновлением европейских чемпионатов.

На основе постоянно обновляющихся данных мы моделируем различные варианты календарей для текущего и следующего сезонов.

Пока мы планируем возобновление чемпионата в любую из недель с середины июня по середину июля.

Дата старта зависит от распространения коронавируса и указов властей.

Руководство и клубы РПЛ рассматривают различные варианты доигровки сезона, в том числе и без зрителей», – сообщается на сайте РПЛ.

РПЛ и клубы согласуют дату возобновления сезона за 3 недели до старта

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья