РПЛ планирует возобновить сезон в период с середины июня по середину июля

РПЛ обозначила возможные сроки возобновления чемпионата России в условиях пандемии коронавируса.

«Руководство РПЛ вместе с коллегами из РФС участвует во всех конференц-коллах с ФИФА, и другими футбольными организациями, работающими над возобновлением европейских чемпионатов.

На основе постоянно обновляющихся данных мы моделируем различные варианты календарей для текущего и следующего сезонов.

Пока мы планируем возобновление чемпионата в любую из недель с середины июня по середину июля.

Дата старта зависит от распространения коронавируса и указов властей.

Руководство и клубы РПЛ рассматривают различные варианты доигровки сезона, в том числе и без зрителей», – сообщается на сайте РПЛ.

РПЛ и клубы согласуют дату возобновления сезона за 3 недели до старта