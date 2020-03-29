Руни о рекорде по голам за «МЮ»: «Месси и Роналду побьют его за 3-4 года, если будут доигрывать тут»

Бывший форвард Уэйн Руни, сейчас играющий за «Дерби», поделился мнением о своих рекордах по забитым голам за манкунианцев (253 мяча) и сборную Англии (53).

«Это может показаться удивительным, но я не прирожденный бомбардир. Я никогда не был Гари Линекером или Рудом ван Нистелроем.

Мне принадлежат рекорды по забитым голам за «МЮ» и сборную Англии, и я ими очень горжусь. В то же время за них играли и более сильные «девятки», чем я.

Как же я стал рекордсменом, не будучи прирожденным бомбардиром? Со временем.

Я играл за «МЮ» 13 лет, за Англию – 15. У меня было время на то, чтобы побить рекорды, и, оглядываясь назад, я считаю, что мог забить еще больше голов.

Не думаю, что понадобится много лет, чтобы побить мой рекорд в сборной. Я буду гордиться им, когда этот момент настанет. Если бы я создавал свою команду, то выбрал бы его в первую очередь.

Я никогда не был эгоистом, и было бы здорово, если бы Кейн возглавил список бомбардиров Англии. Бобби Чарльтон ждал 50 лет, пока я его опережу, – надеюсь, мне не придется столько ждать.

Рекорд «МЮ» продержится дольше просто потому, что игроки не остаются в клубе надолго, как это было прежде.

Если вдруг или Криштиану Роналду приедут доигрывать на «Олд Траффорд», они побьют рекорд за 3-4 года», – написал Руни в The Times.

Уэйн Руни: «У «Ливерпуля» лучшая атака в мире, и мне больно это признавать»