Хабиб: «Мое возвращение в 2016-м – уже история. Самые доминирующие 4 года в истории UFC»

Чемпион UFC в легком весе поделился воспоминаниями боя с Рафаэлем Дос Аньосом в 2014 году, которого он победил единогласным решением судей.

«Ровно 4 года назад, выиграв шесть боев подряд, я был очень близок к поясу.

Но потом я получил очень серьезную травму колена, и боец, которого я раскидываю на этом видео, стал чемпионом. Потом я получил еще один разрыв колена во время возвращения, потом перелом ребер, после чего я смог вернуться только через 2 года.

Но то, что было после возвращения – уже история. История, которая запомнится, как самые доминирующие 4 года в истории UFC.

С этими фактами никто не поспорит, кому-то это нравится, а кому-то нет, но что интересно – мы продолжим идти дальше», – написал Нурмагомедов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 19 Апр 2020 в 12:06 PDT

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