Президент «Нанта» о коронавирусе: «Почему мы заставляем рабочего идти на работу, а футболиста – нет?»

Президент Вальдемар Кита выразил мнение, что футбольный сезон необходимо возобновить.

«Верю, настало время возобновить нормальную жизнь. Некоторым приходится ходить на работу, вставать в пять утра и ехать на метро, чтобы заработать 1200 евро. При этом угроза их безопасности велика.

Почему футболист, окруженный всеми необходимыми мерами предосторожности, не может вернуться к работе? Потому что у него есть привилегии, потому что он живет в своем пузыре? Это нелогично.

Почему мы заставляем рабочего идти на работу, а футболиста – нет?» – заявил Кита в интервью Le Parisien.

По всему миру зафиксировано 2 355 676 случаев заражения коронавирусом. 162 032 человека скончались, 604 615 выздоровели.