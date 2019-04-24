Росель о возвращении Неймара: «Месси умен и хочет, чтобы в «Барсе» играли лучшие»

Бывший президент «Барселоны» Сандро Росель сообщил, что клубу стоило бы купить форварда «ПСЖ» Неймара.
– Вы бы вернули Неймара в команду?
– Да. Со спортивной точки зрения – вне всяких сомнений.
Но контрактные обязательства перед ним зависели бы от спортивных достижений, его поведения на публике, социальных аспектов.
– Что такого особенного в Неймаре?
– Уникальный футбольный талант и коммерчески привлекательная персональная аура.
– Почему Месси хочет, чтобы Неймар вернулся?
– Потому что Месси – лучший игрок в истории футбола – очень умен.
Чтобы выиграть все турниры, он хочет видеть рядом с собой других лучших игроков мира.
– Был ли игрок лучше Месси?
– Нет. Месси – лучший игрок в истории футбола, если смотреть в целом.
Хотя для меня, и я необъективен, Роналдиньо на протяжении пары сезонов был так же хорош, как Месси, или даже лучше, – сказал Росель.