Росель о возвращении Неймара: «Месси умен и хочет, чтобы в «Барсе» играли лучшие»

Бывший президент «Барселоны» Сандро Росель сообщил, что клубу стоило бы купить форварда «ПСЖ» .

– Вы бы вернули Неймара в команду?

– Да. Со спортивной точки зрения – вне всяких сомнений.

Но контрактные обязательства перед ним зависели бы от спортивных достижений, его поведения на публике, социальных аспектов.

– Что такого особенного в Неймаре?

– Уникальный футбольный талант и коммерчески привлекательная персональная аура.

– Почему Месси хочет, чтобы Неймар вернулся?

– Потому что Месси – лучший игрок в истории футбола – очень умен.

Чтобы выиграть все турниры, он хочет видеть рядом с собой других лучших игроков мира.

– Был ли игрок лучше Месси?

– Нет. Месси – лучший игрок в истории футбола, если смотреть в целом.

Хотя для меня, и я необъективен, на протяжении пары сезонов был так же хорош, как Месси, или даже лучше, – сказал Росель.