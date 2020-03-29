Ла Лига, Федерация футбола Испании и Высший спортивный совет договорились доиграть сезон (Marca)

Президент Высшего спортивного совета Ирен Лосано, глава футбола Испании Луис Рубиалес и руководитель Ла Лиги Хавьер Тебас провели встречу с целью решить, как поступить с оставшейся частью сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

По информации Marca, на совещании представители ключевых футбольных организаций Испании пришли к согласию насчет того, что сезон необходимо доиграть.

Ранее сообщалось, что встреча между президентами продлилась более восьми часов.

Встреча Тебаса и Рубиалеса длилась более 8 часов. Высший спортивный совет Испании заявил о «принципиальном согласии» сторон