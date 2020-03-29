Каррера о самой памятной игре в «Спартаке»: «Победа над «Севильей» в ЛЧ со счетом 5:1»

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера вспомнил самый памятный матч за время работы в московском клубе.

«Самая памятная игра в «Спартаке»? Против «Севильи». Это непросто – выиграть в Лиге чемпионов со счетом 5:1.

Различия в работе со «Спартаком» и АЕК? Это оба отличные клубы, которые хотят выигрывать. Давление одинаковое и там, и там. И фанаты хотят того же и там, и там.

Что пожелаю «Спартаку» на день рождения? Я желаю всего наилучшего», – сказал Каррера Марии Командной в прямом эфире в инстаграме.

При Каррере московский клуб стал чемпионом РПЛ в сезоне-2016/17, а также выиграл Суперкубок России.

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