«Барселона» хочет продать Коутиньо в АПЛ. Ей нужны деньги на Лаутаро и Неймара

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающий на правах аренды за «Баварию», вряд ли останется в испанском клубе.
Как сообщает Goal.com, каталонцы хотят продать Коутиньо для того, чтобы иметь возможность приобрести форвардов Неймара («ПСЖ») и Лаутаро Мартинеса («Интер»).
Предпочтительным вариантом будет продажа бразильца в АПЛ, поскольку именно английские клубы обладают достаточной финансовой мощью для приобретения Коутиньо.
Вдобавок сам Филиппе тоже хотел бы вернуться в Премьер-лигу.
Ранее главный тренер каталонцев Кике Сетьен сообщал, что ему нравится Коутиньо.
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