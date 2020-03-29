«Барселона» хочет продать Коутиньо в АПЛ. Ей нужны деньги на Лаутаро и Неймара

Полузащитник «Барселоны» , выступающий на правах аренды за «Баварию», вряд ли останется в испанском клубе.

Как сообщает Goal.com, каталонцы хотят продать Коутиньо для того, чтобы иметь возможность приобрести форвардов («ПСЖ») и Лаутаро Мартинеса («Интер»).

Предпочтительным вариантом будет продажа бразильца в АПЛ, поскольку именно английские клубы обладают достаточной финансовой мощью для приобретения Коутиньо.

Вдобавок сам Филиппе тоже хотел бы вернуться в Премьер-лигу.

Ранее главный тренер каталонцев Кике Сетьен сообщал, что ему нравится Коутиньо.

«Барса» хочет прописать обязательный выкуп в соглашении об аренде Коутиньо. Идут переговоры с «Челси»