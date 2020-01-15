🦠😷ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Ситуация затрагивает и спорт

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально назвала пандемией ситуацию с распространением в мире коронавирусной инфекции (COVID-19).

Коронавирус, затронувший множество соревнований во всем мире, по словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, может быть охарактеризован как пандемия.

«Мы каждый день призываем страны принять срочные и агрессивные меры.

Все должны найти правильный баланс между защитой здоровья, минимизацией экономических и социальных потрясений и соблюдением прав человека.

Вот четыре ключевых момента. Первое – будьте готовы. Второе – выявляйте, защищайте, лечите. Третье – снижайте распространение вируса. Четвертое – используйте инновации и учитесь», – заявил Гебреисус.

На сегодня носители коронавирусной инфекции обнаружены в 114 странах, заражены 118 тысяч человек. Число выздоровевших превысило 65,8 тысячи, умерли 4 360 человек.

Возможно, в Италии не будет чемпиона-2020, а команды для еврокубков назначат (по текущей таблице). Вы угадали, все из-за вируса

Запрет рукопожатий, селфи и матчи при пустых трибунах: это реальная борьба с коронавирусом или паника?

Из-за коронавируса отменили один из главных теннисных турниров. Судя по всему, это только начало

Карта влияния коронавируса на спорт. К сожалению, она обновляется