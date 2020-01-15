Диего Симеоне: «Облак – лучший вратарь мира. Он, как Месси в «Барсе», делает результат»

Главный тренер Диего Симеоне передал впечатления от игры голкипера в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:2).

«Не сомневаюсь, что Облак – лучший вратарь мира. Ян невероятно важен для нас, как Савич, Феликс, Фелипе...

У «Атлетико» есть лучший голкипера мира – это как Месси у «Барселоны», который делает результат.

Облак – лучший, он делает результат для нас», – сказал Симеоне.

Клопп и Симеоне не стали пожимать руки. Они поздоровались и попрощались по-особенному

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