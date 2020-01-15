«Ахмат» на последнем месте в РПЛ, «Рубин» упал в зону вылета. «Сочи» теперь 14-й

В подвале таблицы Тинькофф РПЛ произошли изменения после перенесенного матча 18-го тура «Сочи» – «Оренбург» (5:1).
Сочинцы набрали 21 очко и поднялись с последнего на 14-е место, дающее право сыграть в стыковых матчах за право остаться в Премьер-лиге.
«Рубин», имеющий 20 баллов, опустился в зону прямого вылета, на 15-е место, а замыкает таблицу теперь «Ахмат» – клуб из Грозного уступает казанцам по дополнительным показателям.
«Оренбург» остается на 11-м месте, набрав 23 очка.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию игры «Сочи» – «Оренбург».