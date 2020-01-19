Ла Лига может быть приостановлена из-за коронавируса

Розыгрыши Ла Лиги и Сегунды могут быть приостановлены, если министерство здравоохранения Испании и правительство страны примут такое решение.

По информации Cadena SER, склоняется к тому, чтобы прервать розыгрыш турниров. Сегодня руководство ведомства встретится с представителями ассоциации испанских футболистов и руководством Ла Лиги, чтобы обсудить этот вопрос.

Несколько клубов и игроков вчера выступили с идеей о переносе матчей двух следующих туров Ла Лиги и Сегунды вместо проведения игр при пустых трибунах.

Журналист Гильем Балаге также сообщил, что в ближайшее время будет обсуждаться временная остановка футбольных турниров в Испании.

«В течение нескольких следующих часов Федерация футбола Испании, Ла Лига и ассоциация игроков встретятся, чтобы обсудить возможность остановки Ла Лиги (сегодня в Испании ФФИ отменила все турниры ниже 2-го дивизиона, которые они контролируют, и хочет, чтобы первый и второй дивизион также были приостановлены)», – написал Балаге.

Число зараженных коронавирусом в Испании превысило 2 тысячи человек.

Ранее розыгрыш Серии А был приостановлен из-за тяжелой ситуации в Италии в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Вчера стало известно, что матчи двух следующих туров Ла Лиги и Сегунды пройдут при пустых трибунах.

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