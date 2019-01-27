⛸ Чемпионат мира-2020 по фигурному катанию в Монреале отменен из-за коронавируса

Чемпионат мира-2020 по фигурному катанию в канадском Монреале отменен из-за угрозы коронавируса.

Об этом сообщила министр здравоохранения провинции Квебек Даниэль Маккенн на пресс-конференции.

Турнир должен был пройти с 18 по 22 марта. На ЧМ должны были выступить 183 фигуриста из более чем 30 стран.

Сейчас в провинции Квебек 7 зарегистрированных случаев заражения коронавирусом, один – в самом Монреале.

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