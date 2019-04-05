Евгений Кузнецов: «В России, если руку не пожал, тебе скажут: «Ты что, ее обоссал?»

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов поделился мнением о ситуации с распространением коронавируса.

– Как вы в «Вашингтоне» защищаете себя от эпидемии коронавируса?

– Мне понравилось, как об этом сказал Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»: «Я просто человек в кепке, который занимается футболом. А для того, чтобы отвечать на такие вопросы, есть специально обученные люди».

– Теперь в моду вошло не жать друг другу руки.

– Это же в целях безопасности происходит. Вот в Америке вообще не принято руку жать. Они не здороваются так, а просто ладошку в приветствии вскидывают: «Хай», и дальше пошли.

Это в России тебя не поймут. Если ты руку не пожал, тебе скажут: «Ты что, ее обоссал?» (смеется).

– Вы слышали о разговорах, что чемпионат мира по хоккею могут перенести в Сочи?

– Для наших болельщиков это было бы хорошо. Но дай бог все окажется нормально. Не будет больше коронавируса, и найдут против него вакцину. А для хоккеистов неважно, где играть. А для сборной России будет дополнительная мотивация, если турнир пройдет дома, – сказал Кузнецов.